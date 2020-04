LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist vor der Zuspitzung der Corona-Krise unerwartet geschrumpft. Die Wirtschaftsleistung sei im Februar zum Vormonat um 0,1 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 Prozent erwartet.



Ausschlaggebend für den Dämpfer sei eine schwache Entwicklung in der britischen Bauwirtschaft gewesen, hieß es. Die Industrie konnte hingegen wie erwartet noch um 0,1 Prozent wachsen. Das Wachstum war den Angaben zufolge vor allem auf das verarbeitende Gewerbe zurückzuführen, während andere Branchen nachgaben.



Die Corona-Krise hat jedoch im Februar aus Sicht der Statistiker noch keinen entscheidenden Einfluss gehabt. Nur der Export von Kraftfahrzeugen nach China sei bereits von Rückgängen betroffen gewesen.



Ökonomen betrachteten die Wirtschaftszahlen aus Großbritannien bereits als letzte Anzeichen von Normalität. Zwar habe starker Regen im Februar zu Überflutungen geführt, kommentierte Paul Dales, Chefökonom bei Capital Economics, aber "die ökonomischen Folgen des Schutzsuchens vor dem Regen sind nichts im Vergleich zu jenen, die durch die Ausgangssperren infolge des Coronavirus ausgelöst werden."



Für Samuel Tombs, Chefökonom bei Pantheon Macroeconomics, sind die Stagnation im Dienstleistungssektor und das marginale Wachstum der Industrieproduktion im Februar bereits Zeichen der Trägheit. Auch wenn er die gesamte Wirtschaftsleistung des Landes betrachtet, könne er schon vor Beginn der Virus-Krise keine Dynamik mehr erkennen.



Die britische Wirtschaft konnte sich damit nach dem Wahlerfolg der konservativen Regierung unter Premierminister Boris Johnson Ende 2019 nur kurzfristig etwas beleben. Im Januar war die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft nach revidierten Daten um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gewachsen. Bisher war eine Stagnation gemeldet worden.



In den kommenden Monaten ist wegen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit einem Einbruch der britischen Wirtschaftsleistung zu rechnen. In zahlreichen Ländern rund um den Globus steht die Wirtschaft in großen Teilen praktisch still./ssc/bgf/jha/