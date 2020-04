KSB SE & Co. KGaA: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose 2020DGAP-Ad-hoc: KSB SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung KSB SE & Co. KGaA: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose 202009.04.2020 / 11:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Auswirkungen der COVID-19 Pandemie - KSB nimmt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurückFRANKENTHAL: Die durch die COVID-19 Pandemie von nationalen Regierungen verfügten Beschränkungen führen zu erheblichen Anpassungen, Unterbrechungen und Standortschließungen bei mehreren KSB Gesellschaften sowie bei Kunden und Lieferanten. Damit sind spürbare Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des KSB Konzerns unvermeidbar.Wegen der Unsicherheit über die Dauer der Beeinträchtigungen sowie in Anbetracht der derzeit schwierigen Abschätzung der möglichen weiteren Konsequenzen für Produktion, Lieferkette und Nachfrage hat die Geschäftsleitung der KSB SE & Co. KGaA entschieden, den im Geschäftsbericht 2019 enthaltenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurückzunehmen. Aufgrund der hohen Dynamik der durch die Pandemie hervorgerufenen Entwicklung ist derzeit nicht abschätzbar, wann ein neuer Ausblick gegeben werden kann.Die beschriebene Situation hat bereits Auswirkungen auf die im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 erwarteten finanziellen Ergebnisse. Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet KSB im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang um 3,2 % auf 518 Mio. EUR sowie einen Rückgang im Auftragseingang um 12,0 % auf 588 Mio. EUR.KSB verfügte per Ende Februar 2020 über liquide Mittel von 316 Mio. EUR sowie zusätzliche ungezogene Kreditlinien von mehr als 300 Mio. EUR. Diese stehen weder unter dem Vorbehalt der Einhaltung bestimmter finanzieller Kennzahlen noch der Einstufung von Rating-Unternehmen und sichern damit die finanzielle Stabilität und Flexibilität.KSB wird die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2020 am 30. April 2020 veröffentlichen.Kontakt: Dr. Matthias Schmitz Geschäftsführender Direktor09.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: KSB SE & Co. KGaA Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal Deutschland Telefon: +49 6233 86-2020 Fax: +49 6233 86-3435 Internet: www.ksb.com ISIN: DE0006292030 WKN: 629203 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1019415Ende der Mitteilung DGAP News-Service1019415 09.04.2020 CET/CEST