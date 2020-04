Von Andreas Kißler

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Euroraum rutscht in den kommenden Monaten in die Rezession. Das prognostizieren das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München und die KOF in Zürich in ihrem "Eurozone Economic Outlook", wie das Ifo-Institut mitteilte. Die Wirtschaftsleistung dürfte im ersten Quartal demnach bereits um 2,3 Prozent geschrumpft sein und werde dann im zweiten sogar um 10,5 Prozent schrumpfen. Für das dritte Vierteljahr 2020 sagen die Forscher ein Wachstum von 8,7 Prozent voraus, immer gegen das Vorquartal.

"Die Corona-Pandemie ist ein beispielloser Schock für die Weltwirtschaft", schrieben die Ökonomen. Eine Folge seien drastische Schwankungen in der Industrieproduktion. Diese dürfte im ersten Quartal bereits um 4,4 Prozent gesunken sein und werde im zweiten dann sogar um 18 Prozent schrumpfen. Für das dritte Quartal erwarten die Forscher wieder ein Wachstum von 19 Prozent. Ähnlich werde der Einbruch beim privaten Konsum ausfallen. Nach minus 3,3 Prozent im ersten Quartal und minus 13,6 Prozent im zweiten sehen die Ökonomen für das dritte Quartal ein Plus von 12 Prozent. Bei den Investitionen seien minus 2,3 Prozent, minus 10,0 Prozent und plus 10,4 Prozent zu erwarten.

"Diese wirtschaftlichen Vorhersagen sind mit großer Unsicherheit behaftet. Die Möglichkeit, dass sich die Pandemie früher abschwächt als erwartet, ist gering", fügten die Forscher an. Ein Wiederaufflammen der europäischen Schuldenkrise in großem Maßstab stelle daher "ein nicht zu vernachlässigendes Risiko für die Prognose dar". An ihr konnte das italienische Statistikamt Istat den Angaben zufolge diesmal nicht mitwirken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2020 04:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.