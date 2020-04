Minden (ots) - Die Corona-Krise trifft das Gastgewerbe in besonderem Maße. Cafés, Restaurants, Gasthäuser, Hotels und Bars mussten schließen, manche Betriebe fürchten gar um ihre Existenz. In dieser Situation helfen Gutscheine, die von Gästen heute gekauft und nach dem Neustart eingelöst werden. Melitta Professional Coffee Solutions, Ticket24 und Point Digital unterstützen das Gastgewerbe jetzt mit der Online-Plattform https://gastfreundschaft.melitta-professional.de, die den Gutschein-Service denkbar einfach und obendrein für den Gastgeber kostenlos gestaltet.Gastronomen müssen sich lediglich registrieren, Gutschein-Beträge auswählen und die Gutscheine bei Einlösung quittieren, die komplette weitere Abwicklung übernimmt das Tool "ticket2go" der Ticket24 GmbH. Gäste wählen Betrieb und Betrag, bezahlen (per Vorkasse, Sofortüberweisung oder PayPal) und bekommen ihren unbefristet gültigen Gutschein per mail zugesendet. Auch Spenden sind möglich.Gastgeber sind eingeladen, sich kostenlos auf der Plattform zu registrieren. Melitta Professional, Ticket24 und Point Digital stellen sicher, dass die Unterstützung der Gäste den Gastgebern in voller Höhe zu Gute kommt und die Gäste für ihre Gutscheine auch keine zusätzlichen Gebühren zahlen müssen. "Jetzt ist unsere Solidarität gefordert", erklärt Marcel Kreutze, Geschäftsführer Ticket24. "Wir unterstützen die Gastronomie in dieser schwierigen Phase gerne mit dem Service einer effektiven Online-Plattform, die Menschen verbindet, dem Gastgewerbe sofort hilft und zugleich Vorfreude auf bessere Zeiten vermittelt", erläutert Marco Gottschalk, Geschäftsleitung Marketing bei Melitta Professional Coffee Solutions.Vorfreude auf bessere ZeitenDamit die Aktion möglichst breite Resonanz findet, ist Kommunikation gefragt. Die Gastgeber können Ihre Kanäle nutzen und zum Beispiel den Link zum Portal an Ihre Gäste versenden. Gäste haben wiederum die Möglichkeit, ihre Lieblings-Gastgeber auf das Portal aufmerksam zu machen, falls die dort noch nicht registriert sind. Und sie können Freunden einen Tipp geben, der Gastronomen hilft und Vorfreude macht auf bessere Zeiten, wenn der Kaffee in gemeinsamer Runde dann wieder besonders gut schmeckt.Auch wenn die Beschränkungen hoffentlich bald wieder gelockert werden können: Das Online-Portal soll bis auf weiteres durchgehend geöffnet bleiben.Link zum Portal:https://gastfreundschaft.melitta-professional.de/Pressekontakt:Martin Linnemann0571 / 5049-300martin.linnemann@melitta.deOriginal-Content von: Melitta Group Management GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106329/4568385