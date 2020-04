FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Ausrüster der Chipindustrie dürfte die Umsatzprognose im ersten Quartal erreichen, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im weiteren Jahresverlauf könnte die Virus-Krise aber einige kleinere Spuren hinterlassen./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

