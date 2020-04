Der Verpackungsspezialist Gerresheimer AG geht weiterhin davon aus, ab dem am 1. März begonnenen zweiten Geschäftsquartal wieder zu wachsen. Im Auftaktquartal waren Umsatz und Gewinn gesunken. "Anders als die anderen Firmen haben wir ja schon den ersten Monat des zweiten Quartals hinter uns, nämlich den März, und da kann man nur sagen, das ist sehr ordentlich gelaufen", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner in einer Telefonkonferenz. Am Morgen hatte der MDAX-Konzern den Ausblick für das laufende Jahr und die mittelfristige Prognose bestätigt.

2020 erwartet Gerresheimer ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Adjusted-EBITDA-Marge soll rund 21 Prozent betragen, 2019 lag sie bei 21,1 Prozent. In den Folgejahren will das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen und die Marge auf 23 Prozent erhöhen.

