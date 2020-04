Mit einer Warmwasser-Wärmepumpe wird aus einem bestehenden Heizsystem eine Hybridheizung. Nutzt der Betreiber Solarstrom für die Wärmepumpe spart er besonders viel an Heizkosten und CO2-Emissionen ein. Immer mehr Haushalte in Deutschland setzen beim Heizen auf mehrere Energiequellen. So genannte Hybridsysteme verbinden zumeist eine erneuerbare Energie mit klassischen Brennstoffen wie Heizöl oder Gas. Dass sich der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen auf der Basis von Öl-Hybridsystemen mit vertretbarem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...