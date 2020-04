BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet die erste Lieferung deutscher Medizingüter im August. Sein Haus habe eine erste kleinere Ausschreibung zur Produktion im Inland veröffentlicht, sagte Spahn in Berlin. Es seien zum Ablauf der Frist am Dienstagabend "weit über 100 Angebote" eingegangen. Er wolle Unternehmen, "die uns zum ersten Mal beliefern bis Mitte August", auch einen Vertrag mit langfristigen Lieferzeiten anbieten. Dieser soll bis Ende 2021 gelten.

Das Ziel sei, bis zu 450 Millionen Atemschutzmasken und eine Milliarde OP-Masken fürs Gesundheitswesen zu beschaffen, sagte Spahn. Sowohl der Maschinenbau, die Textilindustrie als auch die Automobilindustrie seien bereit, in diesen Bereichen einzusteigen. Um Schutzmasken zu erhalten, sollten etwa auch stärkere Anreize für die Vliesproduktion gesetzt werden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ergänzte, am heutigen Donnerstag sei ein Produktionsstab eingesetzt worden. Dies sei "ein weiterer und wichtiger Schritt" im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, betonte der CDU-Politiker. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hatte am Montag beschlossen, eine eigene Schutzgüter-Ausrüstung im Inland aufzubauen und Altmaier mit der Koordination beauftragt. "Dieser Hochlauf wird nicht von heute auf Morgen per Knopfdruck erfolgen", erklärte Altmaier, "aber er soll auch nicht in ferner Zukunft erfolgen".

