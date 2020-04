BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium will genauere Daten zur Auswirkungen der Corona-Krise auf innovative kleine und mittlere Unternehmen sammeln. Dazu hat es am Mittwochnachmittag eine Online-Befragung gestartet, wie das Ressort am Donnerstag mitteilte. Sie soll zeigen, vor welchen Schwierigkeiten die Unternehmen zurzeit bei ihren Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten stehen, erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Mit den Antworten will das Ministerium künftige Förder- und Hilfsmaßnahmen zielgenauer auf die Bedürfnisse zuschneiden. Die anonyme Umfrage ist zum 30. April 2020 geöffnet und dauert circa 10 Minuten.

April 09, 2020

