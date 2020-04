Die Ölpreise an den internationalen Börsen steigen am Donnerstag zunächst an. Rohöl klettert auf 34,50 je Barrel Brent und knüpft damit an die Kurserholung aus der Vorwoche an. Die Erwartungshaltung an die Videokonferenz der OPEC+ ist damit eindeutig. Auch unter den Heizölkunden in der DACH-Region macht sich offenbar die Einschätzung breit, dass es Saudi-Arabien, Russland und Co. gelingt, das Ölangebot ...

