Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde betont Handlungsfähigkeit der EZB

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) betont. In einem Interview mit Le Parisien sagte sie: "Die EZB ist da, sie hat ihr gesamtes Instrumentarium und sie wird den notwendigen Schutzschild zur Erhaltung der Eurozone bieten." Vor März sei ihr gesagt worden, dass die Werkzeugkiste leer sei und die geldpolitische Waffe nicht mehr einsetzbar - "nun, wir haben sie eingesetzt", sagte Lagarde. uf die Frage, ob die EZB auch für den schlimmsten Fall noch Lösungen habe, antwortete sie: "Ja, aber ich werde Ihnen nicht sagen, um welche es sich handelt, denn die Wirkung wird auch mit dem Überraschungseffekt zusammenhängen."

650.000 Anzeigen für Kurzarbeit in Deutschland

Immer mehr Unternehmen melden wegen der Coronavirus-Krise Kurzarbeit an. Bis zum 6. April waren es rund 650.000, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Anstieg um 40 Prozent binnen einer Woche.

Handelsministerium: Chinas Außenhandel erholt sich im März

Der Außenhandel und Inlandsverbrauch Chinas haben nach Angaben des Handelsministeriums im März Anzeichen einer Verbesserung gezeigt. Sowohl die Exporte als auch die Importe erhöhten sich, nachdem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres stark zurückgegangen waren, wie Gao Feng, der Sprecher des Ministeriums, in einem wöchentlichen Briefing sagte. Chinas Exportsektor habe jedoch immer noch Gegenwind durch die Ausbreitung des Coronavirus im Ausland, fügte er hinzu.

Kuwait: Opec und Partner wollen Ölproduktion um 15 Mio Barrel senken

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Partner wollen bei ihrem Krisengipfel am Donnerstag nach Angaben aus Kuwait eine massive Drosselung der Ölförderung vereinbaren. Anvisiert werde eine Senkung um die gewaltige Menge von 10 bis 15 Millionen Barrel pro Tag, sagte Kuwaits Ölminister Chaled al-Fadhel der Zeitung Al-Rai.

HWWI-Rohstoffpreisindex fällt wegen Corona-Krise deutlich

Der HWWI-Rohstoffpreisindex ist im März im Zuge der Corona-Krise um durchschnittlich 29,2 Prozent auf Dollar-Basis und 30,4 Prozent auf Euro-Basis gefallen. Der Index notierte bei 69,6 Punkten (Eurobasis: 69,7 Punkten), gab das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) bekannt.

Saudis sichern sich große Anteile an Europas Ölkonzernen - Kreise

Saudi-Arabien hat die von der Coronavirus-Pandemie und den niedrigen Ölpreisen verursachten Bewertungsverluste der Ölkonzerne offenbar genutzt. Der saudische Staatsfonds habe sich Anteile im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar an vier großen europäischen Ölkonzernen gesichert, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

ifo-Institut: Euroraum rutscht in die Rezession

Der Euroraum rutscht in den kommenden Monaten in die Rezession. Das prognostizieren das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München und die KOF in Zürich in ihrem "Eurozone Economic Outlook", wie das Ifo-Institut mitteilte. Die Wirtschaftsleistung dürfte im ersten Quartal demnach bereits um 2,3 Prozent geschrumpft sein und werde dann im zweiten sogar um 10,5 Prozent schrumpfen. Für das dritte Vierteljahr 2020 sagen die Forscher ein Wachstum von 8,7 Prozent voraus, immer gegen das Vorquartal.

Minister: Johnson nach vier Tagen auf Intensivstation stabil

Der Gesundheitszustand des an einer Coronavirus-Infektion leidenden britischen Premierministers Boris Johnson hat sich vier Tage nach seiner Verlegung auf die Intensivstation offenbar erkennbar verbessert. Johnson sei stabil, könne aufrecht sitzen und spreche mit seinen Ärzten und Pflegern, sagte Kulturminister Oliver Dowden am Donnerstag der BBC.

Nicht nur Mester fand Fed-Zinssenkung zu stark

Das Unbehagen über die Zinssenkung der US-Notenbank um 100 Basispunkte auf 0,00 bis 0,25 Prozent im vergangenen Monat war größer als es zunächst den Anschein hatte. Aus den Protokollen der FOMC-Sitzungen vom 2. und 15. März geht hervor, dass nicht nur die Chefin der Cleveland Fed, Loretta Mester, für eine kleinere Zinssenkung plädierte.

Oxfam: 500 Millionen Menschen droht wegen Corona-Krise Armut

Nach Einschätzung der Hilfsorganisation Oxfam könnte die Corona-Krise eine halbe Milliarde weitere Menschen in die Armut stürzen. Um dies zu verhindern, müsse die Weltgemeinschaft ein "Rettungspaket für alle" in Höhe von 2,5 Billionen Dollar schnüren, forderte die Organisation am Donnerstag.

Verbände und IG Metall fordern Erlaubnis für stationären Autoverkauf

Der stationäre Verkauf von Autos an Endkunden sollte schnellstmöglich wieder erlaubt werden. Das haben die Spitzenverbände VDA (Verband der Automobilindustrie), VDIK (Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller) und ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) sowie die IG Metall Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut VDA in einem gemeinsamen Brief vorgeschlagen.

Mehrheit zurückhaltend bei Lockerung von Corona-Maßnahmen

Die meisten Befragten im aktuellen "ZDF-Politbarometer" haben einer schnellen Lockerung der staatlich angeordneten Maßnahmen in der Corona-Krise eine Absage erteilt. 55 Prozent sprachen sich dafür aus, diese Maßnahmen, die das tägliche Leben stark einschränken, auch über den 19. April hinaus aufrecht zu erhalten.

Altmaier bekräftigt Ablehnung von Corona-Bonds

Vor dem erneuten Treffen der Euro-Finanzminister hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) das deutsche Nein zu Corona-Bonds bekräftigt. "Wir dürfen Italien, Spanien, wir dürfen Griechenland und andere Länder nicht alleine lassen", sagte Altmaier im Deutschlandfunk. "Aber das muss am Ende so sein, dass der Euro eine stabile, verlässliche, erfolgreiche Währung bleibt."

Altmaier: Steuererhöhungen jetzt wären "Gift"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Vorschläge zur Einführung von weiteren Steuern und Abgaben zur Bewältigung der finanziellen Lasten der Corona-Krise abgelehnt. "Ich halte eine Debatte über Steuererhöhungen zum jetzigen Zeitpunkt für Gift für Arbeitsplätze, für Gift für den Aufschwung", sagte Altmaier im Deutschlandfunk.

Bundesregierung genehmigt im abgelaufenen Quartal mehr Rüstungsexporte

Die Bundesregierung hat im ersten Quartal dieses Jahres mehr Ausfuhren von Rüstungsexporten genehmigt als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Der Wert der genehmigten Ausfuhren von Januar bis März summiert sich auf 1,16 Milliarden Euro, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht.

NRW stoppt wegen Betrugsverdachts Zahlung von Corona-Soforthilfe

Nach Hinweisen auf einen Betrugsverdacht hat das Land Nordrhein-Westfalen die Zahlung der Corona-Soforthilfe für Soloselbstständige und Kleinstbetriebe vorerst gestoppt.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 463 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 463 Millionen US-Dollar an sechs Banken zugeteilt. Am Vortag hatten zehn Banken eine Summe von 5,922 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,31 (zuvor: 0,30) Prozent.

Spahn erwartet erste Schutzgüter-Lieferung im August

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet die erste Lieferung deutscher Medizingüter im August. Sein Haus habe eine erste kleinere Ausschreibung zur Produktion im Inland veröffentlicht, sagte Spahn in Berlin. Es seien zum Ablauf der Frist am Dienstagabend "weit über 100 Angebote" eingegangen.

Forscher der Heinsberg-Studie zeigen sich hoffnungsvoll

Nach der Vorstellung der ersten Zwischenergebnisse der Heinsberg-Studie zum Coronavirus zeigen sich die Forscher vorsichtig optimistisch. In der untersuchten Gemeinde Gangelt im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg hätten bereits rund 15 Prozent der Bevölkerung eine Immunität gegen Sars-CoV-2 ausgebildet, erklärte der Bonner Virologe Hendrik Streeck die repräsentativ

Pakistanische Armee schießt indische Überwachungsdrohne ab

Pakistanische Streitkräfte haben im pakistanischen Teil der umkämpften Region Kaschmir nach eigenen Angaben eine indische Kameradrohne abgeschossen. Die kleine Drohne habe die sogenannte Kontrolllinie, die De-facto-Staatsgrenze zwischen Pakistan und Indien in Kaschmir, überquert und sei 600 Meter in pakistanisches Gebiet eingedrungen, teilte die Armee am Donnerstag mit. Ein Sprecher der indischen Armee bestritt, dass es sich um eine indische Militärdrohne gehandelt habe.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.