Munsbach (www.fondscheck.de) - Gefühlt Monate, in Realität aber gerade einmal acht Wochen ist es her, dass die Börsen ihr letztes Allzeithoch erreichten, so Luca Pesarini, Chairman of the Board bei ETHENEA Independent Investors S.A.Von dem darauf folgenden Einbruch und den teils extremen Schwankungen seien alle Assetklassen betroffen gewesen. Seit Beginn des Ausbruchs habe Covid-19 inzwischen weltweit Zehntausende Menschenleben gefordert und die Gesundheitssysteme vieler Nationen an ihre Grenzen gebracht. ...

