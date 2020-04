STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann hält wenig von dem Vorschlag, die Sommerferien angesichts der Corona-Krise auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. "Eine Verschiebung der Sommerferien würde mehr Probleme schaffen als lösen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Die Auswirkungen für das folgende Schuljahr, etwa auf Lern- und Prüfungszeiträume, wären sicherlich für etliche Länder in der Praxis und auch unter pädagogischen Gesichtspunkten schwer umsetzbar."



Angesichts der massiven Probleme der Reisebranche in Deutschland durch die Corona-Krise hatte der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern eine einmalige Verschiebung aller Sommerferientermine auf August und September vorgeschlagen. Dann seien vermutlich wieder mehr Räume für Ferien- und Freizeitgestaltung freigegeben als im Juni und Juli, argumentierte der Verband. Baden-Württemberg und Bayern sind traditionell die letzten Länder, die in die Sommerferien starten. In den übrigen 14 Ländern wechseln die Termine permanent.