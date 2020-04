PALO ALTO (IT-Times) - Der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla Inc. zeigt trotz schwerer weltweiter Corona-Pandemie und schwacher Weltkonjunktur erste Erfolge in China. Tesla Inc. hat allein im März 2020 insgesamt 10.160 Fahrzeuge in China an die Frau oder den Mann gebracht, teilte die China Passenger...

Den vollständigen Artikel lesen ...