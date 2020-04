NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 1991 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie gehöre zu den attraktivsten Investments in schwachen Börsenphasen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der britische Medienkonzern mit seiner starken Marktstellung, seiner robuten Bilanz und seinem guten Management dürfte relativ unbeschadet durch die Corona-Krise kommen./edh/mis



ISIN: GB00B2B0DG97

