FRANKFURT (Dow Jones)--Als die chinesische Wirtschaft Anfang des Jahres in die Knie ging, traf das die Autohersteller aus dem Westen stark, jedenfalls die mit einer starken Präsenz in China. Nun dreht sich der Effekt um: Jetzt da die Unternehmen wieder ihren Betrieb in der Volksrepublik aufnehmen, bekommen Autohersteller wie GM, Volkswagen, Daimler oder BMW einen Schub, während sie in ihrer Heimat deutlich schwächeln.

Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm hat schon angekündigt, dass der Absatz der Marke Mercedes-Benz in Europa und in den USA im April weiter fallen wird. In China erholten sich die Verkaufszahlen dagegen schon im März. Das ist der Beginn einer Entwicklung, die Mercedes laut Wilhelm im ersten Quartal zu einem Gewinn verholfen hat. Ende März habe sich das Geschäft in China vollständig normalisiert, inklusive der Lieferkette, sagte der Manager.

Auch andere Hersteller haben sich jüngst optimistischer über das Geschäft in der Volksrepublik geäußert. Weltweit sieht es dagegen düster aus. IHS Markit hat jüngst ein Schrumpfen des weltweiten Automarktes um 12 Prozent für das laufende Jahr vorhergesagt. In der Rezession 2007 bis 2009 waren die Verkaufszahlen dagegen nur um 8 Prozent gefallen. Volkswagens China-Chef Stephan Wöllenstein sieht dagegen in China jetzt eine Erholung. Dort seien im März branchenweit 1 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, eine kräftige Erholung nach dem Rückgang um 79 Prozent auf 310.000 Fahrzeuge im Februar. Der Manager zeigte sich vorsichtig optimistisch, bis Juni das Produktionsniveau aus dem Vorjahr wieder zu erreichen, solange es keine weiteren Störungen gebe.

Industrievertreter und Analysten fordern jedoch die chinesische Regierung dazu auf, mit Kaufanreizen zu einer Marktbelebung beizutragen. Die Erholung in China könnte in jedem Fall einen guten Beitrag leisten, um die Verluste in Europa und in den USA ein wenig aufzufangen. Daimler hat erst am Mittwoch angekündigt, die Produktion bis Ende April in Europa ruhen zu lassen.

GM hat 15 Werke in China, die Mitte März wieder in Betrieb gingen. Honda Motor betreibt in Wuhan mit Dongfeng ein Gemeinschaftsunternehmen, das im Januar die Arbeit einstellte und Anfang März teilweise wieder aufmachte.

Die Bedeutung Chinas dürfte durch die Betriebsstillegungen überall auf der Welt für jene Unternehmen noch zunehmen, die in der Volksrepublik schon bislang stärker engagiert waren. Das gilt besonders für die Autohersteller, die zuletzt ohnehin unter einem schwachen Wachstum litten. Ferdinand Dudenhöffer vom Center for Automotive Research an der Uni Duisburg erwartet, dass die größten Hersteller wie GM oder Volkswagen dieses Jahr bis zur Hälfte ihrer Autos in China verkaufen werden. "Wer auch immer eine starke Position in China hat, gehört zu den Gewinnern, sagte der Autoexperte.

