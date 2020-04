BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Deutschen aufgefordert, sich auch über Ostern an die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zu halten. Das höchste christliche Fest müsse nun "wahrscheinlich unter einmaligen Bedingungen in der Geschichte Deutschlands" gefeiert werden, sagte Spahn in Berlin. Es werde sicher vielen schwerfallen, auf den Besuch der Familie zu verzichten. "Aber wenn wir nach Ostern nachlässig würden, ...dann gefährdeten wir die ersten Erfolge unserer gemeinsamen Anstrengungen."

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Donnerstag 108.202 Infizierte und mehr als 50.000 genesene Patienten. Seit Mittwoch sind rund 5.000 Fälle hinzugekommen, das waren mehr als noch am Dienstag. "Von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler dazu. 2.107 Menschen sind bereits an Covid-19 gestorben.

Spahn erklärte, dass sich Zahl der neu gemeldeten Infektionen aber insgesamt inzwischen abgeflacht habe. Es gebe inzwischen keine dynamische, exponentielle Steigerung mehr, sondern eine lineare von 4 bis 5 Prozent. "Die deutsche Bevölkerung hat mit ihrem Verhalten maßgeblich dazu beigetragen", so der CDU-Politiker. Auch sei das Gesundheitssystem robust.

Den Angaben zufolge werden derzeit mehr als 3.000 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 6 von 7 Covid-19-Patienten ambulant. In den Kliniken sind 10.000 Intensivbetten frei, das ist eine Quote von 40 Prozent. Täglich würden 100.000 Tests auf das Coronavirus durchgeführt, betonte Spahn.

