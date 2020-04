Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und andere börsengehandelte Produkte (ETPs) verbuchten im März unter dem Strich Mittelzuflüsse - trotz der Panik, die das Coronavirus an den Kapitalmärkten verbreitete, so die Experten von "FONDS professionell".Weltweit hätten die Indexfolger im März 17,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, zeige eine Auswertung des Vermögensverwalters BlackRock. So niedrig hätten die Mittelzuflüsse zuletzt im August 2019 gelegen, doch immerhin hätten sie nach wie vor im positiven Bereich gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...