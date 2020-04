Elmos Semiconductor AG: Virtuelle Hauptversammlung am 22. Mai 2020DGAP-News: Elmos Semiconductor AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Elmos Semiconductor AG: Virtuelle Hauptversammlung am 22. Mai 202009.04.2020 / 15:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Neueinladung zur ordentlichen Hauptversammlung - Tagesordnungspunkte unverändertDortmund, 09. April 2020: Die Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) lädt heute neu zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung wird zum Schutz der Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den beteiligten Dienstleistern als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Durch den Verzicht auf eine Präsenzveranstaltung möchte Elmos aktiv dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Zudem hat die Stadt Dortmund alle Veranstaltungen jeglicher Art für einen unbefristeten Zeitraum untersagt.Die Tagesordnungspunkte bleiben im Vergleich zur vorherigen Einladung vom 20. März 2020 unverändert. Elmos wird die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre nach dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie umsetzen und die gesamte Hauptversammlung für die Aktionärinnen und Aktionäre in Bild und Ton übertragen und die Stimmrechtsausübung über elektronische Kommunikation ermöglichen.Die Einladung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger und auf der Homepage der Gesellschaft verfügbar.Kontakt Elmos Semiconductor AG Janina Rosenbaum, Leiterin Investor Relations, Tel: +49-2317549287 Mathias Kukla, Pressesprecher, Tel: +49-231-7549-199 Email: invest@elmos.comÜber Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.09.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor AG Heinrich-Hertz-Str. 1 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 7549-575 Fax: +49 (0)231 7549-111 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1019587SDAXEnde der Mitteilung DGAP News-Service1019587 09.04.2020