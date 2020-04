Gibt es Indikatoren, die das Ende einer scharfen Aktien-Korrektur vorhersagen können? Als Kandidat hierfür wird heute das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Indizes auf den Prüfstand gestellt. Hintergrund: Im Falle des DAX produzierte diese Kennzahl bislang spektakuläre Ergebnisse. Weitere Themen der Sendung: 1) Die besten vs. schwächsten Indizes des Jahres: Was der OMX Kopenhagen dem Rest Europas voraushat. 2) Die stärksten Aktien Europas: Ein dänischer Medizinkonzern. 2) Potentieller Outperformer in ...

