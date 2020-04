Desinfektionsmittel sind Aufgrund des Ausbruchs von Covid-19 derzeit besonders wichtig, aber nur begrenzt verfügbar. Wie viele Chemieunternehmen haben auch Firmen im bayerischen Chemiedreieck ihre Produktion darauf umgestellt.

Clariant nutzt am Standort Gendorf vorhandene Infrastruktur, um in grossem Massstab die notwendigen Inhaltsstoffe zu Desinfektionsmittel zu mischen. Damit kann das Unternehmen fast zwei Drittel des monatlichen Zielbedarfs der bayerischen Behörden erfüllen, die in den nächsten drei Monaten insgesamt 10 Mio. l Desinfektionsmittel produzieren wollen. Diese Gesamtmenge entspricht etwa 750 ml Desinfektionsmittel für jeden Einwohner Bayerns. Die Kosten der Initiative werden aus einem vom Freistaat Bayern eingerichteten Krisenfonds finanziert, Clariant bietet ihren Beitrag zum Selbstkostenpreis an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...