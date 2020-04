In der Hoffnung auf eine Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben sich Europas Anleger vor dem langen Osterwochenende an die Aktienmärkte zurückgetraut. Rückendeckung bekamen die Investoren auch von der US-Notenbank, die weitere billionenschwere Wirtschaftshilfen bereitstellt. Der Dax legte am Donnerstag bis zu 1,6 Prozent auf 10.

Den vollständigen Artikel lesen ...