BERLIN (Dow Jones)--Das Robert Koch-Institut (RKI) will das Coronavirus in drei großen Studien erforschen. Untersucht werden soll unter anderem, ob sich im Blut der Studienteilnehmer Antikörper gegen Sars-CoV-2 nachweisen lassen. Die Ergebnisse seien "von großer Bedeutung, um den Verlauf und Schwere der Pandemie genauer abschätzen und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen besser bewerten zu können", erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler. Zunächst soll in kleinen Auswahlgebieten geforscht werden, dann bundesweit.

Hintergrund ist, dass die offiziellen Meldezahlen nur einen Teil der tatsächlichen Covid-19-Erkrankungen widerspiegeln. Nicht jeder Infizierte entwickele so starke Symptome, dass er zum Arzt geht, und nicht jeder mit Symptomen werde getestet, so das RKI. Mit den derzeitigen Tests lasse sich außerdem nur eine akute Infektion nachweisen, weil sich das Erbgut des Virus etwa in Rachenabstrichen findet.

Eine erste Untersuchung soll an Blutspendern in Deutschland durchgeführt werden und voraussichtlich in der kommenden Woche starten. Alle 14 Tage werden rund 5.000 Blutproben analysiert. Zweitens sind ab Mitte April Studien an mehreren Hotspots geplant, an denen die Antikörper rund 2.000 Probanden bestimmt werden. Drittens sollen Antikörper gegen das Coronavirus in einer bundesweiten repräsentativen Studie bestimmt werden und so die tatsächliche Verbreitung und Immunität besser abgeschätzt werden. Untersucht werden sollen 15.000 Personen an 150 Studienorten ab Mitte Mai 2020. Ergebnisse für die drei Wellen werden im frühesten Fall Anfang Mai und bei der repräsentativen Studie im Juni erwartet.

