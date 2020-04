Mainz (ots) -Woche 15/20Freitag, 10.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.05 Mysterien des WeltallsEwige FinsternisMit Morgan FreemanUSA 20107.45 forum am freitag8.00 ZDFzeitNichts mehr wie früherDie fünf Lehren aus CoronaDeutschland 20208.45 auslandsjournal spezialCorona global - wie das Virus die Welt verändertDeutschland 20209.20 Apokalypse Abfall - Deutscher Müll für die WeltDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 10.20 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.35 Vergiftete FlüsseDie schmutzigen Geheimnisse der TextilindustrieKanada 2017( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:16.35 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 17.20 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/20Sonntag, 12.04.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrektur beachten:5.05 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 20155.35 Indonesien - ungezähmtIm Reich der Riesen"Rach und die Restaurantgründer" um 5.30 Uhr entfällt6.20 Indonesien - ungezähmtInseln im Monsun"Achtung, Camper! Die Jagd nach guten Bewertungen" um 6.15 Uhrentfällt7.05 Indonesien - ungezähmtIm Schatten der Vulkane"Achtung, Camper! Unterwegs mit den Urlaubs-Testern" um 7.00 Uhrentfällt7.50 Indonesien - ungezähmtVersteckte Welten"Achtung, Camper! Zu Hause ist auf dem Platz" um 7.45 Uhr entfällt8.30 Indonesien - ungezähmtIm Land der Drachen"Bratwurst, Bier und Bella Italia - Deutsche Urlauber im Camping-Himmel" entfällt9.15 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 2016"Achtung, Camper!: Chaos und Beziehungskisten" um 9.00 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.50 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach AsienGroßbritannien 2009( weiterer Ablauf ab 16.30Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.20 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach AmerikaGroßbritannien 2009( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XDie Reise der Menschheit - Der AufbruchDeutschland 201822.25 Terra XDie Reise der Menschheit - Fremde WeltenDeutschland 201823.10 Terra XDie Reise der Menschheit - Welt in BewegungDeutschland 201823.55 Sternstunden der EvolutionDer Anfang von allemGroßbritannien 20170.40 Sternstunden der EvolutionUntergang und NeubeginnGroßbritannien 20171.25 Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit?Großbritannien 20182.10 Warum wir hassenUrsprungUSA 20192.50 Warum wir hassenFremdeUSA 20193.35 Warum wir hassenPropagandaUSA 2019( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 2018Woche 16/20Montag, 13.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Die schwersten Unglücke der DDRSchuld ist nie der SozialismusDeutschland 20166.40 ZDF-HistoryGroße Freiheit DDR: Abenteurer hinter der MauerDeutschland 20187.25 Schick nach PlanDie bunte Modewelt der DDRDeutschland 20178.10 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der EinheitDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 9.28 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.20 Damals nach der DDRFreiheit und AuflösungDeutschland 201015.05 Damals nach der DDRAufbruch und AbschiedDeutschland 201015.50 Damals nach der DDRFlitterwochen und RosenkriegDeutschland 2010( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Trabbi oder KäferLeben im geteilten DeutschlandDeutschland 201423.10 Plattenbau oder ReihenhausLeben im geteilten DeutschlandDeutschland 201423.55 Reklame fürs VolkDie bunte Werbewelt der DDRDeutschland 20160.40 Damals nach der DDRFreiheit und AuflösungDeutschland 20101.25 Damals nach der DDRAufbruch und AbschiedDeutschland 20102.10 Damals nach der DDRFlitterwochen und RosenkriegDeutschland 20102.50 Damals nach der DDREinheitsfrust und EinheitslustDeutschland 20103.35 Damals nach der DDRSchatten der VergangenheitDeutschland 20104.20 Damals nach der DDRAufbruch und ChaosDeutschland 2010Woche 16/20Dienstag, 14.04.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:6.35 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem RolandDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleKrieg und FriedenGroßbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.05 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 201714.50 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Schlecker-StoryDeutschland 201815.35 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Nitribitt (1957)Deutschland 201616.20 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 201617.05 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Mysterien des WeltallsWird Sex aussterben?Mit Morgan FreemanUSA 201322.25 Mysterien des WeltallsMann? Frau? Oder beides?Mit Morgan FreemanUSA 201623.05 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 201823.35 Leschs KosmosWie sich die Lebensuhr manipulieren lässtDeutschland 20200.00 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 20180.30 heute journal1.00 Die Entstehung der ErdeTödliche EruptionenUSA 20091.45 Die Entstehung der ErdeAmerikas EiszeitUSA 20102.25 Die Entstehung der ErdeDeath ValleyUSA 20093.10 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-WüsteUSA 20093.55 Die Entstehung der ErdeGrand CanyonUSA 20094.40 Die Entstehung der ErdeDie Geburt von HawaiiUSA 2009Woche 20/20Sonntag, 10.05.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden"Russlands versteckte Paradiese" entfällt( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4568820