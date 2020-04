Strasbourg (ots) -Die ARTE-Pressestelle informiert über aktuelle Streaming-Highlights verschiedener Themenbereiche in der ARTE-Mediathek (www.arte.tv (http://www.arte.tv/)). Momentan sind unter anderem folgende spannende Dokumentationen, Spielfilme, Serien, Konzerte und eigens für das Web produzierte Formate in der Mediathek verfügbar:AKTUALITÄT, GESELLSCHAFT & GESCHICHTEAfghanistan. Das verwundete Land (1-4)Dokumentationsreihe von Mayte Carrasco und Marcel MettelsiefenOnline bis 5. Juli 2020Die Konflikte in und um Afghanistan haben unsere Welt immens beeinflusst. Afghanische Frauen und Männer, aber auch Menschen aus dem Westen berichten über ihre persönlichen Erfahrungen und nehmen das Publikum mit auf eine Reise vom Paradies in die Hölle.BlackRock - Die unheimliche Macht eines FinanzkonzernsDokumentarfilm von Tom OckersOnline bis 1. Juli 2020Keiner verfügt über mehr Geld als der amerikanische Finanzkonzern BlackRock. Doch gibt es längst namhafte Experten, die in der Größe des Konzerns eine Bedrohung für den freien Wettbewerb und die Stabilität der globalen Finanzmärkte sehen.The War - Der Zweite Weltkrieg aus Sicht der USADokumentarfilm-Reihe von Ken Burns und Lynn NovickOnline bis 31. August 2020Ken Burns und Lynn Novick zeigen in der 14-stündigen Dokumentation "The War" ein oft unbekanntes Kapitel der Jahrhundert-Katastrophe.KINO, FERNSEHFILME & SERIENNanni Moretti | SchwerpunktOnline verfügbar unter arte.tv/morettiARTE begleitet die TV-Ausstrahlung von Nanni Morettis "Habemus papam" (online bis 19. April) online mit zwei frühen Werken des italienischen Regisseurs, "Goldene Träume" (online bis 30. September) und "Bianca" (online bis 30. September), einer Entdeckungsreise durch Rom und den Soundtracks seiner Filme.Aus der SpurSerie von Ziad DoueiriOnline vom 16. April bis zum 13. Mai 2020TV-Ausstrahlung am 23. und 30. April 2020Der arbeitslose Alain Delambre, Mitte 50, ehemaliger Recruiter, kann sein Glück nicht fassen. Ein internationaler Großkonzern will ihn engagieren. Der Job: Eine fiktive Geiselnahme, um die Stressresistenz der Topmanager zu prüfen. Das Ganze entwickelt sich zu einem perfiden Rollenspiel.Maria Theresia (1-4)Online bis 6. Juli 2020TV-Ausstrahlung: 8. und 9. April 2020 ab 20.15 UhrMini-Serie von Robert DornhelmMaria Theresia gehört zu den bekanntesten Monarchinnen der Welt. In einer vierteiligen Erfolgsserie wird ihre lange Regentschaft, wie auch das Leben einer Mutter und Partnerin erzählt.KUNST, KULTUR UND POPKULTURBasquiat - Popstar der KunstweltDokumentation von David ShulmanOnline bis 29. Juni 2021Jean-Michel Basquiat war der Star in der New Yorker Kunstszene der frühen 1980er Jahre. Er lebte schnell, starb früh und schuf unzählige wertvolle Werke.Claude Monet - Im Licht des AugenblicksDokumentation von Mathias FrickOnline bis 11. Juni 2020Von Paris bis Giverny, über Rouen und Vétheuil erzählt der Film von Claude Monets leidenschaftlichen Beziehung zur Natur.Gelebte Träume - Die Künstlerinnen des SurrealismusDokumentation von Maria Anna TappeinerOnline bis 15. Mai 2020Weibliche Surrealisten - es gab sie. Lee Miller oder Leonor Fini erkundeten die weibliche Identität im Surrealismus und prägten Kunst und Gesellschaft.ARTE CONCERTRichard Wagner: Parsifal - Omer Meir Wellber am Teatro MassimoOnline vom 10. April bis 9. Juli 2020Regisseur Graham Vick und Dirigent Omer Meir Wellber interpretieren Richard Wagners letzte Oper "Parsifal" am Teatro Massimo neu und setzen damit auch ein politisches Zeichen. Ab Karfreitag mit Untertiteln in sechs Sprachen verfügbar.Hope@Home - Hauskonzerte mit Daniel HopeOnline verfügbar unter arte.tv/hopeathomeDaniel Hope lädt bis zum 26. April täglich um 18 Uhr KünstlerInnen und Freunde zu sich nach Hause in sein Wohnzimmer ein. Mit Musik und Gesprächen will er seinen ganz eigenen Beitrag zur "Krisenbewältigung" leisten.United We StreamOnline verfügbar unter arte.tv/unitedwestreamBereit für eine Party im größten virtuellen Club der Welt? Täglich ab 19 Uhr streamt ARTE Concert während der Ausnahmesituation live aus Clubs aus Europas Metropolen.ENTDECKUNG UND WISSENSCHAFTÄquator - Die Linie des LebensDokumentationsreihe von Kevin McMahonOnline bis 25. Mai 2020Der Äquator fasziniert: Um ihn ranken sich Mythen und Geschichten, vielerorts ist er Grund für Riten und Feste. ARTE lädt die ZuschauerInnen zur einer fast zwölfstündigen Reise entlang des Erdgürtels ein.Tsunami - Gefahr aus der TiefeDokumentation von Pascal GuérinOnline vom 11. April bis 17. Juni 2020TV-Ausstrahlung: 18. April 2020, 21.40 UhrTsunamis sind kein Phänomen, welches nur ferne Länder bedroht. Die Gefahr ist auch bei uns zum Greifen nahe. ARTE begleitet Tsunami-Forscher, die an Technologien arbeiten, um die Flutwellen besser vorherzusagen.Im Königreich der PilzeDokumentation von Annamária TálasOnline bis 29. September 2020Die wahren Herrscher des Erdreichs sind ... die Pilze. Experten fangen gerade erst an, die Bedeutung der kleinen Organismen für unsere Welt zu verstehen.