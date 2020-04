NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist mit Gewinnen in den Gründonnerstag gestartet. Kurz nach Handelsstart gewinnt der Dow-Jones-Index 1,3 Prozent auf 23.741 Punkte, der S&P-500 steigt um 1,2 Prozent, der Nasdaq-Composite um 0,8 Prozent. Eine neue Großoperation der US-Notenbank sorgt für Kursgewinne. Die Fed legt ein riesiges Notfallkreditprogramm über 2,3 Billionen Dollar auf. Damit sollen die negativen Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden. Das Geld zielt darauf ab, kleine und mittlere Unternehmen sowie Städte und Bundesstaaten der USA zu erreichen.

Dass Hilfen nötig sind, zeigen die neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. In der Berichtswoche meldeten sich dort 6,6 Millionen Menschen arbeitslos. Damit summiert sich die Zahl für die vergangenen drei Wochen auf etwa 17 Millionen Beschäftigte, die finanzielle Unterstützung bekommen. Für die Marktstrategen der Helaba zeigen die Zahlen das Ausmaß der Misere und verstärken die prekäre Situation vieler US-Haushalte. Die US-Erzeugerpreise sind derweil nicht so stark gefallen wie befürchtet.

Derweil liefert die alles bestimmende Coronavirus-Krise den Marktteilnehmern viele unterschiedliche Signale. So gibt es Anzeichen, dass sich die Ausbreitung des Virus in den am schlimmsten betroffenen Gebieten verlangsamen könnte. Zudem richten die Teilnehmer ihren Blick auf das zweite Halbjahr in der Hoffnung, dass sich dann eine schrittweise wirtschaftliche Erholung abzeichnen könnte. "Es gibt einen ersten Optimismus, dass wir ein Hoch bei der Ausbreitung des Coronavirus in den USA und Europa sehen", sagt Investmentstratege Eli Lee von der Bank of Singapore.

Am Karfreitag haben die Börsen in den USA und vielen anderen Ländern geschlossen. Daher könnte es zu Gewinnmitnahmen im Handelsverlauf kommen, um die Risiken vor dem mit Unsicherheiten gepflasterten langen Wochenende zu minimieren. Dies zumal die Wall Street am Mittwoch bereits deutliche Aufschläge erzielt hat und damit schon den aktuellen Optimismus über die weitere Entwicklung teilweise "abgearbeitet" hat. Angesichts der hohen Infizierten- und Totenzahlen und der massiven Stilllegungen kann die Stimmung ohnehin jederzeit wieder kippen und auch größere Verkäufe können einsetzen, warnen Händler. Lee erinnert an die Gefahr einer zweiten Welle an Infektionen und dem damit einher gehenden ausgedehnten Herunterfahren des öffentlichen Lebens.

Notenbank drückt Dollar und treibt Goldpreis

Der Greenback kommt mit der neuen Dollarschwemme durch die US-Notenbank unter Druck. Der Euro marschiert über 1,09 Dollar und steht nun bei 1,0930. Der ICE-Dollar-Index verliert 0,7 Prozent.

Der Goldpreis profitiert doppelt von der Operation der US-Notenbank. Zum einen weckt sie Inflationsängste, von der das Edelmetall profitiert. Zum anderen stützt der nachgebende Dollar den Preis. Die Feinunze macht einen deutlichen Satz nach oben um 1,9 Prozent auf 1.677 Dollar.

Mit der Aussicht auf eine Opec-Förderkürzung geht es für die Ölpreise deutlich nach oben. Der Preis für ein Barrel Brent steigt um gut 4 Prozent. Die Opec und ihre Partner wollen bei ihrem Krisengipfel nach Angaben aus Kuwait eine massive Drosselung der Ölförderung vereinbaren. Anvisiert werde eine Senkung um 10 bis 15 Millionen Barrel pro Tag, sagte Kuwaits Ölminister Chaled al-Fadhel der Zeitung Al-Rai. Nach Ansicht von IG werde allerdings auch die geplante Kürzung die Preise nicht nachhaltig stützen. Die Lage der Weltwirtschaft sei weiterhin dramatisch und die Risiken groß. Der einzige Lichtblick sei, dass der chinesische Wirtschaftsmotor langsam wieder in Fahrt komme. Öl der Sorte WTI klettert um 6,1 Prozent auf 26,63 Dollar je Fass, Brent steigt um 3,6 Prozent auf 34,02 Dollar.

Der sichere Hafen Anleihen ist nach den Abgaben der vergangenen Tag wieder attraktiv, gibt aber einen Teil der Gewinne mit dem Fed-Kreditprogramm ab. Mit steigenden Notierungen fällt die Zehnjahresrendite um 1,0 Basispunkte auf 0,76 Prozent.

Disney hat Erfolg mit Streamingdienst

Aktien des Unterhaltungskonzerns Walt Disney steigen um 5,5 Prozent, gestützt vom Erfolg des erst vor etwa fünf Monaten gestarteten Streamingdienstes. Das neue Angebot Disney+ habe seit dem Start im November schon mehr als 50 Millionen Abonnenten gewonnen, teilte Disney mit.

Spirit Airlines haussieren um 13 Prozent. Die Fluggesellschaft hat das US-Verkehrsministerium (DOT) ersucht, die Bedingungen für die Staatshilfe zu lockern. Spirit bat das DOT, die Flugverbindungen zu 25 Städten einstellen zu dürfen, weil die Nachfrage aufgrund der Coronavirus-Krise stark zurückgegangen sei.

Starbucks geben 0,4 Prozent ab. Die Kaffeehauskette hat nach vorläufigen Angaben wegen der Coronavirus-Krise im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um etwa die Hälfte verzeichnet und zog deshalb auch ihren Jahresausblick zurück.

General Electric zieht seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurück. Derzeit seien die Folgen der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen, begründete das Unternehmen seinen Schritt. Im ersten Quartal sei ein bereinigtes Ergebnis erzielt worden, das beträchtlich unter den angekündigten 10 Cent je Aktie liege, hieß es weiter. Die Anleger zeigen sich wenig überrascht und schicken die Aktie 2,7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.740,50 1,31 306,93 -16,81 S&P-500 2.782,20 1,17 32,22 -13,88 Nasdaq-Comp. 8.157,53 0,82 66,63 -9,08 Nasdaq-100 8.267,70 0,46 38,16 -5,33 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 -0,8 0,25 -95,8 5 Jahre 0,45 -2,2 0,47 -147,4 7 Jahre 0,64 -1,0 0,65 -160,9 10 Jahre 0,76 -1,0 0,77 -168,6 30 Jahre 1,38 0,8 1,38 -168,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0928 +0,66% 1,0866 1,0873 -2,6% EUR/JPY 118,90 +0,62% 118,16 118,23 -2,5% EUR/CHF 1,0574 +0,16% 1,0553 1,0552 -2,6% EUR/GBP 0,8771 +0,16% 0,8770 0,8760 +3,6% USD/JPY 108,80 -0,04% 108,93 108,72 +0,0% GBP/USD 1,2460 +0,52% 1,2394 1,2413 -6,0% USD/CNH (Offshore) 7,0578 -0,14% 7,0774 7,0711 +1,3% Bitcoin BTC/USD 7.310,51 -0,23% 7.316,01 7.284,76 +1,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,63 25,09 +6,1% 1,54 -55,6% Brent/ICE 34,02 32,84 +3,6% 1,18 -46,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.677,17 1.646,50 +1,9% +30,67 +10,5% Silber (Spot) 15,28 15,10 +1,2% +0,18 -14,4% Platin (Spot) 740,30 736,25 +0,6% +4,05 -23,3% Kupfer-Future 2,27 2,26 +0,6% +0,01 -19,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2020 09:48 ET (13:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.