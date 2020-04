Disneys zugkräftige Unterhaltungsmarken machen sich auch im Streaming-Sektor bezahlt: Der Streamingdienst des Hollywood-Konzerns verfügt nur fünf Monate nach dem US-Start über bereits 50 Millionen zahlende Kunden weltweit. Dass Disney mit Marken wie Star Wars, Marvel oder Pixar auch im Streaming-Sektor erfolgreich sein würde, war zu erwarten. Wie erfolgreich, zeigen jetzt aktuelle Zahlen: Nur fünf Monate nach dem US-Start verfügt der Streamingdienst Disney Plus über 50 Millionen zahlende Kunden. Das hat der Konzern in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Während Disney Plus in den USA und Kanada schon 2019 an ...

