BERLIN (dpa-AFX) - Haushaltspolitiker der Union haben sich vehement gegen Corona-Bonds ausgesprochen. Corona-Bonds mit gesamtschuldnerischer Haftung würden auf eine teilweise Entmachtung des Bundestags und damit einen Schaden für das Demokratieprinzip in Deutschland hinauslaufen, heißt es in einem Papier der AG Haushalt der Unions-Bundestagsfraktion von Donnerstag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Der Bundestag verfüge über das alleinige Budgetrecht - das bedeute, er entscheide über die Ausgaben, Einnahmen, Schulden und Garantien, die die deutschen Steuerzahler zu tragen hätten. Auf Deutschland aber kämen unbegrenzte Haftungsverpflichtungen für andere Staaten zu, auf deren Eintrittsrisiko die Abgeordneten des Bundestages und damit die Wähler in Deutschland keinen Einfluss hätten.



Corona-Bonds als gemeinsame europäische Schuldtitel sind höchst umstritten: Frankreich, Spanien und Italien fordern sie vehement, Deutschland und die Niederlande sind dagegen.



Die Unions-Haushälter schreiben in dem Papier, eine Vielzahl von rechtlichen, ökonomischen und politischen Gründen spreche gegen die Einführung von Corona-Bonds.



So heißt es, Deutschland dürfe nicht überlastet werden. Die Zinsersparnis von Corona-Bonds für die betroffenen Staaten sei angesichts der geringen Risikoaufschläge und der EZB-Anleihekäufe gering. Deutschland dagegen müsste einen größeren Anteil der Schulden tragen, als es selbst an zusätzlichen Mitteln zugeteilt bekäme.



Bei einer gemeinsamen Anleihe von 1000 Milliarden Euro, wie von einigen deutschen Ökonomen vorgeschlagen, würde Deutschland nach dem EZB-Kapitalschlüssel rund 264 Milliarden Euro zurückzahlen müssen, selbst aber keine oder nur geringe Mittel in Anspruch nehmen. Die Haftungsübernahme für andere Staaten sei dabei noch nicht mitgerechnet. "Ein derartig hoher Transfer ist für den Bundeshaushalt - zusätzlich zu den ohnehin schon absehbaren Mehrbelastungen im europäischen Kontext - nicht leistbar." Deutschland sei zudem selbst in erheblichem Ausmaß von der Corona-Pandemie betroffen.



Deutschland sei solidarisch und pro-europäisch, heißt es weiter. Corona-Bonds seien kein Maßstab für die europäische Solidarität. Deutschland leiste einen enormen Beitrag, etwa bei der unmittelbaren Unterstützung im Gesundheitsbereich. Deutschland sei zudem größter Garantie- und Kapitalgeber für die europäischen Rettungsschirme EFSF und ESM./hoe/DP/jha