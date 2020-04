Trotz der leichten Zunahme könne man sagen, dass es generell in die richtige Richtung - nach unten - gehe, "ein Tag mehr ein Tag weniger", sagt Daniel Koch, Covid-19-Delegierter des Bundes.Bern -Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in der Schweiz hat im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder zugenommen - um 785 auf insgesamt 23'574 Neuinfektionen. Grund dafür ist nach Angaben des BAG unter anderem eine Zunahme der Tests. Doch der Peak sei wahrscheinlich überschritten. In den vergangenen drei Tagen hatte sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei unter 600...

