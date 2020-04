Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research will die Medios AG nach den starken Zugewinnen im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) auch im aktuellen Geschäftsjahr weiter wachsen und hat eine entsprechende Prognose vorgelegt. Demnach erwarte das Management Umsätze in einer Range zwischen 610 und 670 Mio. Euro, ein adjustiertes EBITDA im Bereich 19,5 bis 22,5 Mio. Euro und ein adjustiertes EBT von 17,5 bis 20,5 Mio. Euro. Wegen geringerer Margen aus dem überproportional wachsenden Großhandelsgeschäft passe der Analyst seine Ergebnisschätzungen aber etwas nach unten an. In der Folge ermittelt er ein neues Kursziel von 42,00 Euro (zuvor: 44,00 Euro) und erneuert sein Rating "Buy".

