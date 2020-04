Russland, Saudi-Arabien & Co. diskutieren derzeit in einer Videokonferenz über eine mögliche Produktionskürzung, um den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, so die Experten von Capital Economics. Wichtige Zitate "Ob eine Einigung auf eine Förderkürzung bereits heute erzielt werden kann, ist mehr als fraglich. Womöglich legt die Videokonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...