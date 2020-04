NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz weiterhin steigender Totenzahlen in New York scheint der US-Bundesstaat die Corona-Krise zunächst in den Griff zu bekommen. Die Zahl derjenigen, die im Krankenhaus lagen, stieg am Donnerstag im Vergleich zum Vortag nur noch um 200, wie Gouverneur Andrew Cuomo mitteilte. Das sei die niedrigste Steigerung seit drei Wochen, damit entwickelten sich die Zahlen weitaus besser als die Prognosen voraussagten, was Cuomo vor allem auf die Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkungen zurückführte. "Sie funktionieren besser als alle dachten", sagte der Gouverneur.



Trotzdem musste der Staat mit 799 neuen Todesopfern eine neuen Rekordwert verkünden. Diese Zahl werde erst mit Verzögerung sinken - sofern die Maßnahmen zur sozialen Distanz weiterhin eingehalten würden. Insgesamt kletterte die Zahl der Corona-Toten in New York damit auf mehr als 7000. Cuomo redete auch von der Wiedereröffnung der Wirtschaft, die sehr vorsichtig und schrittweise stattfinden müsse. Auch gebe es die Gefahr neuer Infektionswellen, vor allem wenn das Virus mutiere./scb/DP/nas