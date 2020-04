DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen blieben die Börsen geschlossen. In Schweden fand lediglich ein bis 13.00 verkürzter Handel statt. In den USA findet lediglich ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

FREITAG: An Karfreitag bleibt der Handel in den meisten Ländern in Europa und Amerika geschlossen.

MONTAG: An Ostermontag findet in den meisten europäischen Ländern sowie in Australien und Hongkong kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.892,79 +1,46% -22,76% Stoxx50 2.794,23 +0,98% -17,89% DAX 10.564,74 +2,24% -20,26% FTSE 5.842,66 +2,90% -24,72% CAC 4.506,85 +1,44% -24,61% DJIA 23.896,01 +1,97% -16,27% S&P-500 2.803,70 +1,95% -13,22% Nasdaq-Comp. 8.165,07 +0,92% -9,00% Nasdaq-100 8.256,73 +0,33% -5,45% Nikkei-225 19.345,77 -0,04% -18,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,85 +63

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,85 25,09 +3,0% 0,76 -56,9% Brent/ICE 33,82 32,84 +3,0% 0,98 -47,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.684,55 1.646,50 +2,3% +38,05 +11,0% Silber (Spot) 15,41 15,10 +2,1% +0,31 -13,7% Platin (Spot) 746,60 736,25 +1,4% +10,35 -22,6% Kupfer-Future 2,25 2,26 -0,3% -0,01 -19,8%

Der Goldpreis profitiert doppelt von der Operation der US-Notenbank. Zum einen weckt sie Inflationsängste, von der das Edelmetall profitiert. Zum anderen stützt der nachgebende Dollar den Preis. Der Preis für die Feinunze steigt deutlich um 2,0 Prozent auf 1.680 Dollar.

Die Ölpreise nahmen am Nachmittag Fahrt auf mit der "prinzipiellen" Einigung Saudi-Arabiens und Russlands über eine Senkung der Produktion, jedoch kamen sie schnell wieder zurück. Kreisen zufolge soll Saudi-Arabien die Tagesproduktion um 4 Millionen Barrel senken, Russland um 2 Millionen Barrel. Derzeit arbeiten Saudi-Arabien und die anderen Ölländer an einem globalen Konsens, demzufolge pro Tag 20 Millionen Barrel weniger gefördert werden sollen. Der Preis für das Barrel der europäischen Sorte Brent steigt um 1,6 Prozent auf 33,37 Dollar, im Tageshoch war er bis auf 36,40 Dollar hochgeschossen. Für die US-Sorte WTI geht es um 1,9 Prozent nach oben auf 25,57 Dollar.

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Die Wall Street zeigt sich nach den Aufschlägen vom Vortag erneut mit Gewinnen. Gestützt wird das Sentiment von einer neuen Großoperation der US-Notenbank. Die Fed legt ein riesiges Notfallkreditprogramm über 2,3 Billionen Dollar auf. Damit sollen die negativen Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden. Das Geld zielt darauf ab, kleine und mittlere Unternehmen sowie Städte und Bundesstaaten der USA zu erreichen. Für Volatilität im Markt sorgt indessen unverändert die Nachrichtenlage zur Pandemie. Angesichts der anstehenden Oster-Feiertagen und den anhaltenden Unwägbarkeiten sind Anleger zudem versucht Risiken zu minimieren und Gewinne mitzunehmen.

Walt Disney steigen um knapp 4 Prozent, gestützt vom Erfolg des erst vor etwa fünf Monaten gestarteten Streamingdienstes. Spirit Airlines haussieren um 14,1 Prozent. Die Fluggesellschaft hat das US-Verkehrsministerium (DOT) ersucht, die Bedingungen für die Staatshilfe zu lockern.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Unterstützung kam am Nachmittag aus den USA. Dort hat die Fed ein riesiges Notfallkreditprogramm über 2,3 Billionen Dollar aufgelegt. Damit sollen die negativen Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden. Daneben sorgte die Diskussion um ein Ende des Lockdowns in Deutschland für eine bessere Stimmung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält erste Schritte raus aus dem Corona-Stillstand der Wirtschaft nach den Osterferien für möglich. Auch in Italien und in der Schweiz werden die Forderungen nach einem Kick-Start der Wirtschaft angesichts abnehmender Infektionszahlen lauter. Unter den europäischen Indizes stellte der Sektor der Reise- und Luftfahrtunternehmen mit einem Plus von 4,5 Prozent den größten Gewinner. Dort ging es für die Aktie von Sodexo um 12,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen im ersten Geschäftshalbjahr Gewinn und Umsatz gesteigert hat. Aber auch für Carnival ging es erneut um gut 9 Prozent nach oben. Die gesenkte Prognose von SAP belastete den Kurs nicht, er stieg um 4,8 Prozent. SAP habe trotz gesenkter Prognose den Ausblick nicht vollständig zurückgezogen, so die Analysten der Citigroup. Positiv beurteilten Marktteilnehmer die Perspektiven von UBS und Credit Suisse (CS). Die beiden Banken splitten zwar die Dividende, von dem vielfach von allen Banken geforderten Dividendenausfall kann aber keine Rede sein. Die Kurse von UBS und CS gewannen um 4,4 und 5,6 Prozent. Der Index der europäischen Banken legte um 2,2 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0924 +0,62% 1,0866 1,0873 -2,6% EUR/JPY 118,41 +0,21% 118,16 118,23 -2,9% EUR/CHF 1,0559 +0,02% 1,0553 1,0552 -2,7% EUR/GBP 0,8779 +0,25% 0,8770 0,8760 +3,7% USD/JPY 108,41 -0,40% 108,93 108,72 -0,3% GBP/USD 1,2443 +0,39% 1,2394 1,2413 -6,1% USD/CNH (Offshore) 7,0539 -0,20% 7,0774 7,0711 +1,3% Bitcoin BTC/USD 7.281,76 -0,62% 7.316,01 7.284,76 +1,0%

Der Greenback kommt mit der neuen Dollarschwemme durch die US-Notenbank unter Druck. Der Euro marschiert über 1,09 Dollar und steht nun bei 1,0939. Der Dollar-Index verliert 0,6 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fester - An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag die positiven Vorzeichen überwogen, nachdem die US-Aktienmärkte am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen haben. Getragen wurde der Anstieg an der Wall Street von Hoffnungen, dass die USA die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie früher als erwartet aufheben und so der Wirtschaft die baldige Rückkehr zur Normalität ermöglichen könnten. In Asien berichteten Händler vielerorts von einem vergleichsweise zurückhaltenden Handel vor dem Osterwochenende. In Schanghai ging es mit den Kursen am Donnerstag um 0,4 Prozent aufwärts. China will kleineren und mittleren Banken die Kapitalaufnahme am Markt erleichtern, damit diese in der Coronavirus-Krise verstärkt kleinere Unternehmen unterstützen können. Gleichzeitig sollen die Anstrengungen zur Bekämpfung von Betrug am Kapitalmarkt verstärkt werden. Der Ausschuss sprach auch davon, dass China als Folge der Pandemie große Schwierigkeiten zu überwinden habe und dass die chinesische Regierung deshalb in diesem Jahr ihre Geldpolitik flexibler gestalten wolle. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte im späten Handel um 1,2 Prozent zu. An der rohstofflastigen Börse in Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 3,5 Prozent, gestützt von steigenden Ölpreisen. Aber auch alle anderen Sektoren verbuchten Kursgewinne. Der Kospi in Seoul schloss 1,6 Prozent im Plus, nachdem die südkoreanische Zentralbank den Leitzins unverändert bei 0,75 Prozent belassen hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Bank hält ihre Hauptversammlung virtuell ab

Die Deutsche Bank hält an ihrem Termin 20. Mai für die Hauptversammlung fest. Das Aktionärstreffen werde aber virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindenden, teilte das Geldhaus mit.

Fitch bestätigt Fresenius mit 'BBB-'

Fitch hat die Bonität des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co KGaA mit 'BBB-' und stabilem Ausblick bestätigt. Das Unternehmen hat ein breit aufgestelltes Portfolio an Aktivitäten im Gesundheitsbereich, die wachsen und Barmittelzuflüsse ermöglichen, begründete die Ratingagentur ihren Schritt. Dadurch werde ein Gegengewicht zur hohen Verschuldung von Fresenius geschaffen.

Lufthansa verliert eine Million Euro - pro Stunde

Die Coronavirus-Pandemie macht der Lufthansa schwerer zu schaffen als ursprünglich gedacht. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte in einer internen Videobotschaft an die Mitarbeiter, diese Krise werde "deutlich länger dauern wird als wir uns das noch vor wenigen Wochen alle haben vorstellen können". Pro Stunde verliere die Lufthansa "ungefähr eine Million Euro" ihrer Liquiditätsreserven: "Tag und Nacht. Woche für Woche, und wohl auch noch Monat für Monat", sagte Spohr in der Mitteilung, die AFP am Donnerstag vorlag.

Lufthansa hält ihre Hauptversammlung virtuell ab

Die Deutsche Lufthansa will ihre Hauptversammlung am 5. Mai abhalten. Das Aktionärstreffen werde virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindenden, teilte die Airline mit.

Comdirect wegen Marktvolatilität mit außergewöhnlich hohem Gewinn

Die hohe Marktvolatilität hat der Comdirect im ersten Quartal einen Schub verpasst. Wie die Direktbanktochter der Commerzbank mitteilte, rechnet sie zum Jahresauftakt mit einem außergewöhnlich hohen Gewinn dank des deutlich höheren Provisionsüberschusses bei fast stabilen Verwaltungsaufwendungen. Die Bank beziffert den Vorsteuergewinn im Zeitraum von Januar bis März auf 75 Millionen Euro nach 12,5 Millionen im Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr behält die Bank dennoch bei.

Dräger profitiert von hoher Medizintechniknachfrage

Die Drägerwerk AG & Co KGaA hat im Zuge der Covid-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 deutlich mehr Aufträge erhalten als im ersten Quartal des Vorjahres. Der Auftragseingang lag nach Angaben der Gesellschaft mit rund 1,39 Milliarden Euro etwa 117 Prozent (währungsbereinigt) über dem Vorjahresquartal. Die Nachfrage in der Medizintechnik sei aktuell besonders hoch.

Fair Value Reit-AG zieht Prognose 2020 wegen Corona zurück

Die Fair Value Reit-AG zieht ihre Prognose 2020 aufgrund der Unsicherheit durch die Covid-19-Effekte zurück. Bei der Vorlage der Zahlen 2019 Mitte März hatte das Unternehmen operative Überschüsse (FFO) vor Minderheiten von 9,5 bis 10,3 Millionen Euro und Mieteinnahmen von 19,0 bis 20,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

S&P senkt Ausblick für Heidelbergcement auf stabil von positiv

Die Ratingaussichten für Heidelbergcement verdüstern sich. Die Zementindustrie dürfte 2020 unter der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Rezession leiden, insbesondere in Europa und den USA, erwartet S&P Global Ratings. Der Ausblick für das Rating von Heidelbergcement sei daher auf stabil von positiv gesenkt worden.

Secunet bestätigt trotz Gewinnrückgangs Jahresprognose

Die Secunet Security Networks AG hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten, die Jahresprognose aber bestätigt. Der Umsatz fiel auf 32,6 Millionen Euro von 40,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern war nur ausgeglichen, vor Jahresfrist hatte das EBIT noch 2,4 Millionen Euro erreicht.

Hoher Auftragseingang stimmt Süss Microtec zuversichtlicher

Süss Microtec wird dank eines hohen Auftragseingangs im ersten Quartal zuversichtlicher für das erste Halbjahr. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Auftragseingang in den ersten sechs Monaten von 110 bis 125 Millionen statt 100 bis 110 Millionen Euro. Im ersten Quartal lag er nach vorläufigen Berechnungen mit 69,0 nach 46,7 Millionen Euro im Vorjahr über Erwartung, wie es hieß.

Zalando kündigt Sparpaket von 350 Millionen Euro an

Der Online-Modehändler Zalando hat gegenüber seinen Mitarbeitern am Donnerstag ein umfangreiches Sparprogramm angekündigt, um angesichts der Corona-Krise Entlassungen zu verhindern. Eingespart werden sollen im laufenden Jahr insgesamt 350 Millionen Euro, sagte eine Unternehmenssprecherin und bestätigte damit einen Bericht im Online-Wirtschaftsmagazin Business Insider.

Autohersteller bekommen Rückenwind aus China

Als die chinesische Wirtschaft Anfang des Jahres in die Knie ging, traf das die Autohersteller aus dem Westen stark, jedenfalls die mit einer starken Präsenz in China. Nun dreht sich der Effekt um: Jetzt da die Unternehmen wieder ihren Betrieb in der Volksrepublik aufnehmen, bekommen Autohersteller wie GM, Volkswagen, Daimler oder BMW einen Schub, während sie in ihrer Heimat deutlich schwächeln.

Wechsel im Aufsichtsrat von Austrian Airlines wegen Corona-Krise

Im Aufsichtsrat der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines kommt es zu einem Wechsel bei den Vertretern des Mutterkonzerns: Die beiden Lufthansa-Konzernvorstände Harry Hohmeister und Michael Niggemann haben ihre Funktion im Aufsichtsrat niedergelegt, wie die österreichische Fluggesellschaft mitteilte. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 2. April 2020 sei zunächst Lufthansa-Vorständin Christina Foerster in den Aufsichtsrat und anschließend zur Vorsitzenden gewählt worden. Damit tritt sie die Nachfolge von Hohmeister an. Am 8. April folgte die Bestellung von Detlef Kayser anstelle von Michael Niggemann.

Chefs britischer Banken verzichten auf Boni

Angesichts der Corona-Krise nehmen die Chefs großer britischer Banken Gehaltsabschläge in Kauf. Sie verzichten auf Teile ihrer Boni und spenden Geld für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie.

GE zieht Jahresprognose zurück

Der US-Mischkonzern General Electric Co (GE) zieht seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurück. Derzeit seien die Folgen der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen, begründete das Unternehmen seinen Schritt. Im ersten Quartal sei ein bereinigtes Ergebnis erzielt worden, das beträchtlich unter den angekündigten 10 Cent je Aktie liege, hieß es weiter.

Pfizer zahlt vorab 185 Mio Dollar für Beteiligung an Corona-Impfung

Pfizer beteiligt sich wie angekündigt an der Entwicklung einer Impfung gegen das Coronavirus, das die Krankheit Covid-19 auslöst. Für diese Beteiligung erhalte der Partner Biontech eine Vorabzahlung von 185 Millionen US-Dollar, teilte der US-Pharmakonzern nun mit. Es seien weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 563 Millionen Dollar möglich.

Philip Morris will während Corona-Pandemie keine Mitarbeiter entlassen

Philipp Morris wird während der Coronavirus-Pandemie keine Mitarbeiter entlassen, außer aus wichtigem Grund. Zudem werde der Hersteller der Marlboro-Zigaretten allen Mitarbeitern weiterhin ihr volles Gehalt zahlen, auch wenn sie wegen Verpflichtung zum Home Office oder anderer Probleme nicht in der Lage sind, alle ihre beruflichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Fitch stuft Walgreens Boots Alliance auf BBB- von BBB ab

Fitch bescheinigt der Walgreens Boots Alliance eine schlechtere Bonität. Das Rating wurde auf BBB- von BBB gesenkt, der Ausblick sei stabil, teilte die Ratingagentur mit. Die Herabstufung spiegele die in jüngster Zeit schlechten Betriebsergebnisse wider.

