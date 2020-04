Der Bodywearkonzern Wolford schloss heute den Vertrag mit der Blum-Gruppe über den Verkauf der Betriebsliegenschaft in Bregenz, Wolfordstraße 1 und 2, ab. Zugleich mietet Wolford die benötigten Flächen der Betriebsliegenschaft langfristig von der Käuferin an, da das Headquarter sowie Forschung & Entwicklung und die Produktion am Standort bleiben. Das Closing der Transaktion wird für Mai 2020 erwartet.

