WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits mehr als zwei Millionen Menschen auf das neuartige Coronavirus getestet. Das sei ein wichtiger Meilenstein, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. "Wir haben das beste Test-System in der ganzen Welt", lobte Trump die Politik seiner Regierung. Bis Montag vergangener Woche hatten die USA bereits rund eine Million Menschen getestet. Gouverneure einiger Bundesstaaten beklagen jedoch, dass es immer noch nicht genug Tests gebe.



In den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, gab es bis Donnerstag rund 450 000 bestätigte Infektionen mit dem neuen Coronavirus, wie Daten der Universität Johns Hopkins zeigten. Rund 16 000 Menschen starben demnach infolge der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19./jbz/DP/he