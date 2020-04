Der Börsencrash von 2020 hat Vermögen in Milliardenhöhe vernichtet. Wichtige Indizes wie der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 Composite Index werden fast 30 % unter den Rekordhochs gehandelt. Kanadas liquidester börsengehandelter Fonds (ETF) mit Engagement in den größten Unternehmen des Landes ist der iShares S&P/TSX 60 Index Fund, der um 27 % gesunken ist. Die Anleger sind sichtlich beunruhigt, da ihre Portfolios in weniger als zwei Monaten einen deutlichen Rückgang erfahren haben. ...

