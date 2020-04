Die Aktie von Etsy (WKN: A14P98) hat wirklich eine volatile Phase hinter sich gebracht. Zunächst korrigierten die Anteilsscheine dieses jungen E-Commerce-Akteurs im Rahmen des Corona-Crashs um glatt die Hälfte bis auf ein Kursniveau von 31,69 US-Dollar. In den letzten wieder etwas freundlicheren Wochen konnte die Aktie jedoch bis auf 51,00 US-Dollar (08.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) Boden gutmachen. Das entspricht immerhin einem Plus von 60 % innerhalb kürzester Zeit. Aber was ist die Etsy-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...