Bern (awp/sda) - SBB-Präsidentin Monika Ribar schliesst Preiserhöhungen bei der Bahn trotz der anhaltenden Coronakrise aus. Tariferhöhungen seinen "ganz klar" für längere Zeit vom Tisch, sagte sie in einem am Karfreitag veröffentlichten Interview mit CH Media. "In den nächsten Jahren wird es keine Preiserhöhungen geben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...