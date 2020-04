Stattliche 228 Punkte bzw. 8,9 Prozent auf 2.789 Zähler konnte der Technologieindex TecDAX in der verkürzten Osterwoche zulegen und sich damit auch weiter von seinem Kurssturz aus dem Februar/März erholen. Billionenschwere Hilfsprogramme von staatlicher Seite und durch Zentralbanken und die Hoffnung auf ein baldiges Abflachen der Infektionskurven unterstützen dabei die Schnäppchenjagd der Anleger. Das kommt auch bei Einzelwerte an, von denen im TecDAX in den vergangenen vier Tagen Neme..

Den vollständigen Artikel lesen ...