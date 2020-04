PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat die Einigung der EU-Staaten zu einem Hilfspaket angesichts der Corona-Wirtschaftskrise gelobt. "Das ist der wichtigste und schnellste Plan für die Wirtschaft, den die Europäische Union in ihrer Geschichte jemals verabschiedet hat", sagte Le Maire nach dem Treffen. Frankreich und das deutsch-französische Duo hätten in der Verhandlung eine bedeutende Rolle gespielt und sich von Anfang an geeint gezeigt.



Die gesamte europäische Konstruktion habe auf dem Spiel gestanden, sagte Le Maire am Freitag dem Radiosender Europe 1. Das Risiko sei groß gewesen, dass "die EU explodiert". Die Einigung erzielten die EU-Finanzminister am späten Donnerstagabend nach extrem langwierigen und schwierigen Verhandlungen./ari/DP/fba