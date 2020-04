SEOUL (dpa-AFX) - Fünf Tage vor den Parlamentswahlen in Südkorea haben zahlreiche Menschen im Land die Möglichkeit zur frühzeitigen Stimmabgabe genutzt. Auch Präsident Moon Jae In und seine Frau Kim Jung Sook gaben zum Auftakt der zweitägigen Vorauswahl am Freitag ihre Stimmzettel nahe dem Präsidentensitz in Seoul ab, wie südkoreanische Sender berichteten.



Nach Angaben der Wahlkommission lag die Beteiligung bis eine Stunde vor Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) bei 10,9 Prozent. Das war laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap der höchste Wert bei einer Vorauswahl seit der Einführung vor sieben Jahren. Insgesamt sind in Asiens viertgrößter Volkswirtschaft knapp 44 Millionen Menschen aufgerufen, sich an den Parlamentswahlen zu beteiligen.



Die hohe Beteiligung führten die südkoreanischen Medien auch auf die grassierende Coronavirus-Epidemie zurück. Viele wollten demnach größere Menschenmengen am eigentlichen Wahltag am Mittwoch vermeiden. Die Wähler trugen bei der Stimmabgabe einen Mund- und Nasenschutz sowie Einmal-Schutzhandschuhe.



Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 fiel erstmals seit Februar auf unter 30. Am Donnerstag wurden Angaben der Gesundheitsbehörden zufolge 27 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Gesamtzahl stieg demnach auf 10 450. Südkorea gilt mittlerweile wegen seines rigiden Virustestprogramms als Vorbild für den Kampf gegen die Ausbreitung des Krankheitserregers./dg/DP/fba