Ein Beamter der People's Bank of China (PBoC) sagte am Freitag in einer Erklärung, dass grenzüberschreitende Kapitalströme keine großen Auswirkungen auf den Yuan haben werden. Weitere Zitate Chinas Wirtschaft stand im 1. Quartal unter relativ großem Abwärtsdruck. Die Überschussreservequote der chinesischen Banken lag Ende März bei 2,1%. Der geldpolitische ...

