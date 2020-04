Drägerwerk KGaA (ISIN: DE0005550636), Hersteller von Medizintechnik - auch von Beatmungsgeräten - steht derzeit unter VOLL-Dampf - es gilt zu liefern. Die Aufträge explodierten förmlich: PLUS 179% in der Medizintechnik, PLUS 33% in der Sicherheitstechnik - INSGESAMT PLUS 117 % im Q1. Umsatz immerhin PLUS 7,1%, wird derzeit hochgefahren, kräftigst... Wow. Was dass für die nächsten Quartale im Bereich der Umsatzentwicklung bedeutet, kann man sich ausmalen. Drägerwerk wird nicht nur kurzfristig profitieren - auch mittel- und langfristig macht die derzeitige Krise deutlich, dass Staaten auf solche ...

