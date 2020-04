Liebe Leser, der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen regelrecht unter die Räder gekommen. In den Medien wurde ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland als Erklärung angeboten. Wenn der Ölpreis stattdessen gestiegen wäre, hätte man dafür wahrscheinlich die Zuspitzung der Lage in Syrien verantwortlich gemacht. Findige Journalisten kennen eben immer eine gute Story - neuerdings wird in der Mainstream-Presse gerne von "Narrativ" geschwafelt - mit der eine auffällige Preisbewegung erklärt ...

