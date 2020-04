GBP/USD bewegt sich höher in den Bereich der 1,2480 - Am Karfreitag herrschen weiterhin stabile Handelsbedingungen - US-CPI lag im März unter den Schätzungen - Das Kaufinteresse rund um das Pfund Sterling bleibt am Ende der Woche gut und solide, während der GBP/USD mit den mehrwöchigen Höchstständen um 1,2480/90 flirtet. GBP/USD trifft bei 1,2500 ...

