Handel verliert drei Milliarden Euro im Monat >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Geizhals startet Onlineshop-Aktion zur ... » Ostern 2020: Österreicher geben 40 Euro ... Handel verliert drei Milliarden Euro im Monat; weitere EU-Gipfel zu Finanzhilfen +++Verordnung für Handelsöffnung veröffentlicht+++Trump will Airlines retten+++EU schnürt Milliarden-Paket+++Ölförderung wird gesenkt+++EU-Coronahilfen: Merkel drückt nach Einigung aufs Tempo+++Renault will staatlich garantierte Kredite in Anspruch nehmen+++

Den vollständigen Artikel lesen ...