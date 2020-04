BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat die Zeit seiner Corona-Quarantäne mit klaren Regeln und festen Strukturen gut überstanden. "Wichtig war uns ein geregelter Tagesablauf", sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Den Rat kann ich wirklich geben: Man muss diese Zeit strukturieren und einen Plan für den Tag haben, wer was macht. Dann lässt sich das auch eine gewisse Zeit aushalten."



Der frühere Unionsfraktionschef war Mitte März positiv auf das Coronavirus getestet worden. Danach hatte er sich mit seiner Ehefrau Charlotte und seiner jüngsten Tochter in seinem Haus in Arnsberg in Quarantäne begeben. Seit Anfang April ist er wieder gesund.



Merz betonte, er sei dankbar dafür, dass er - soweit er das übersehen könne - niemanden angesteckt habe, auch nicht in seiner Familie. "Wir haben während der Quarantäne Abstand zueinander gehalten, aber die Mahlzeiten miteinander eingenommen." Als bei ihm die Symptome nachgelassen hätten, habe man "abends sogar Karten gespielt, immer noch mit Abstand".



Wie für viele andere Menschen fällt für Merz an Ostern der geplante Urlaub angesichts der Beschränkungen wegen der Corona-Krise aus. "Aber wir werden uns in der Familie sehen, soweit das möglich und zulässig ist. Und ich werde mich um meine Eltern kümmern." An eine möglicherweise bevorstehende Maskenpflicht werde er sich selbstverständlich halten, betonte der 64-Jährige. "Ich habe auch noch eine Maske zu Hause, aber nicht genug für längere Zeit."/bk/rm/DP/stk