FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie wollen wegen der Corona-Krise dieses Jahr die Sommerpause in den Fabriken streichen. Einen entsprechenden Vorstoß machte Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und Chef des Autozulieferers Elringklinger, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Den Sommerurlaub sparen wir uns dieses Jahr lieber", sagte Wolf. "Ich halte es für sinnvoll, die Wirtschaft im Sommer mit voller Kraft wieder auf Touren zu bringen, dazu müssen wir die Betriebsruhe streichen, die Ferien fallen dann halt mal aus, so bitter das ist. In diesen Zeiten müssen wir alle Opfer bringen." Stefan Wolf, außerdem Vorstandsmitglied im Automobilverband VDA, plädiert zudem dafür, die Autohäuser bald wieder zu öffnen.

April 11, 2020

