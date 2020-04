Hoffnung treibt momentan die Kurse am Aktienmarkt immer höher. An der Wall Street sind 50 Prozent des Kurseinbruchs schon wieder aufgeholt. Aber was passiert, wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt? Wenn nicht alles einfach schnell wieder so wird wie es war … oder gar, wie der US-Präsident es weissagt, noch viel besser sein wird? Dann bricht diese Hoffnungsrallye schlagartig in sich zusammen. Und da an diesen Hoffnungen so viel hängt, würde der Abverkauf dann womöglich noch extremer als die erste Verkaufswelle. Dann dürfte der Spruch "kaufe heute, bezahle morgen" eine ganz neue Bedeutung erhalten. Dass es so kommt, ist zwar zu befürchten. Aber wann und auf welchem Kursniveau, kann man nicht vorhersagen. Es könnte wochenlang weiter aufwärts gehen oder in wenigen Tagen zum Crash kommen. Wie geht man damit um? Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

11. April 2020

Einmal war es eben doch anders

Warum eine Aufwärtswende normalerweise später kommt, als man denkt

Ähnelt die aktuelle Lage der Phase Ende 2018?

Diese Situation kann man weder schnell reparieren noch auf Dauer schönreden

Ein "V" kann in diesem Umfeld leicht zum "W" werden

Die Schere zwischen Schein und Sein ist schon wieder da

Aktuelle Käufe und Verkäufe: "Abstauber-Limits" denkbar

SSE-Depot: Nicht zermürben lassen

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

