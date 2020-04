von Andreas Hohnadel, €uro am SonntagVor einem Jahr stellten wir in €uro am Sonntag in der Rubrik "Kopf der Woche" Michael Blümke vor, der den Aktienteil beim Mischfonds Ethna-Aktiv managt. Das Portfolio erlangte große Bekanntheit, nachdem es fast ohne Verluste durch die Finanzkrise 2008/09 gesteuert war. Erweist sich der Fonds im aktuellen Umfeld ebenfalls als Defensivkünstler? ...

